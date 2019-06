Mette-Marit fährt mit Lese-Zug zur Buchmesse

Frankfurt/Main (dpa) - Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit geht im Herbst auf Deutschlandreise - mit dem Zug. Das skandinavische Land ist im Oktober Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Mette-Marit reist nicht nur zur Eröffnungsfeier am 15. Oktober an - sie kommt «mit einem durch Deutschland fahrenden Literaturzug», wie der norwegische Botschafter in Deutschland, Petter Ølberg, am Dienstag in Frankfurt bekanntgab.

Von dpa