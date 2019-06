Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Bäcker in Nordrhein-Westfalen bekommen mehr Geld. Die Arbeitgeber und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) einigten sich am Dienstag in Düsseldorf auf einen neuen Tarifvertrag, der eine Anhebung der Gehälter ab Juni um 2,8 Prozent für die rund 55 000 Branchenbeschäftigten vorsieht.

Von dpa