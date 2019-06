Die Grundschule bei Düsseldorf war in der Nacht zum Sonntag niedergebrannt. In einer nahe gelegenen Hauptschule war kurz zuvor ebenfalls Feuer gelegt worden. Dort hatten Unbekannte in der Nacht zu Freitag ein Klassenzimmer verwüstet und Möbel in Brand gesteckt. Der Brand verlief mit einem Schaden von rund 60 000 Euro aber vergleichsweise glimpflich.

Die Grundschule war dagegen in weiten Teilen zerstört worden. Die Klassenräume brannten bis auf die Grundmauern nieder. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar - ein hoher sechsstelliger Schaden oder sogar ein Millionenschaden seien nicht auszuschließen.