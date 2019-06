Mann hat keinen Fahrschein dabei und legt sich unter Bus

Aachen (dpa/lnw) - Ein renitenter Fahrgast hat sich nach einem Streit mit dem Fahrer in Aachen unter einen Linienbus gelegt und so die Weiterfahrt verhindert. Der 72-Jährige hatte am Dienstag kein gültiges Ticket dabei und sollte deshalb den Bus verlassen. Als er sich weigerte, habe der Fahrer versucht, ihn aus dem Bus zu drücken. «Dabei wurde der Fahrgast handgreiflich, verließ den Bus und legte sich unvermittelt darunter», berichtete die Polizei.

Von dpa