Straßenbahn entgleist in Düsseldorf: Verletzte

Düsseldorf (dpa/lsw) - Eine Straßenbahn mit etwa 50 Fahrgästen ist in Düsseldorf-Lierenfeld entgleist. Nach ersten Erkenntnissen wurden mindestens drei Menschen verletzt, wie Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend mitteilten. Der Einsatz sei noch nicht abgeschlossen, deshalb könnten noch keine endgültigen Angaben zu den Verletzten gemacht werden, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend in Düsseldorf. Die Feuerwehr teilte mit, bei dem Unfall sei auch eine Oberleitung abgerissen. Diese sei jedoch von den Einsatzkräften gesichert worden. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Von dpa