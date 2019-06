Heißluftballon stürzt bei Landung ab: Elf Verletzte

An Bord waren zehn Fahrgäste aus dem hessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg im Alter von 22 bis 59 Jahren und ein 64 Jahre alter Kapitän. Bei den Schwerverletzten handelte es sich um eine 51-Jährige und einen 52-Jährigen. Der Einsatz an der Unfallstelle im Bereich Fettküche nahe Marsberg (Hochsauerlandkreis) dauerte bis in die Nacht. Die Polizei informierte auf Twitter über den Verlauf des Einsatzes. Zuvor hatte «Bild» über den Vorfall berichtet.