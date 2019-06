Tornado richtet in Bocholt schwere Schäden an

Abgedeckte Häuser, 100 entwurzelte Bäume und ein Auto, das wie ein Spielzeug durch die Luft flog: Mit Windgeschwindigkeiten zwischen 180 und 250 Stundenkilometern hat in der Nacht ein Tornado in Bocholt schwere Schäden angerichtet. In der Nacht drohen wieder Unwetter.