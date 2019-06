Ex-HSV-Coach Titz wird Trainer in der Regionalliga

Die Essener, deutscher Meister 1955 und Pokalsieger 1953 sowie einst der Heimatverein vom 1954er-Weltmeister Helmut Rahn, streben die Rückkehr in die 3. Liga an. Die vergangene Saison in der Regionalliga West beendete RWE allerdings als Tabellenachter. «Natürlich wird das ein hartes Stück Arbeit, aber ich bin es gewohnt, die Ärmel hochzukrempeln und die Aufgaben anzugehen. Wir wollen in der nächsten Saison Vollgas geben», kündigte Titz an.