Tod Walter Lübckes Thema bei «Aktenzeichen XY»

Kassel/Mainz (dpa/lhe) - Die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» thematisiert an diesem Mittwochabend (20.15 Uhr) den gewaltsamen Tod von Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke. Moderator Rudi Cerne werde Fragen an die Zuschauer stellen, teilte eine Sprecherin der Sendung mit. Die Ermittler konnten am Mittwoch keinen neuen Sachstand zu der Tat mitteilen. Der 65-jährige CDU-Politiker war in der Nacht zum Sonntag an seinem Wohnhaus in Nordhessen mit einer Schusswunde am Kopf entdeckt worden - er starb an seinen schweren Verletzungen. Das Motiv ist völlig unklar, zum Täter gibt es bisher keine Angaben.

Von dpa