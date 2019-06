«Fridays for Future» an Tagebau: Polizei warnt Schüler

Aachen (dpa/lnw) - Die Aachener Polizei warnt die Klimaschutzbewegung «Fridays for Future» davor, sich für illegale Aktionen im Rheinischen Tagebaurevier «instrumentalisieren» zu lassen. Einen entsprechenden Brief hat die Aachener Polizei an Vertreterorganisationen von Schülern, Studierenden, Eltern und Behörden sowie an den Anmelder einer Großveranstaltung von «Fridays for Future» in Aachen geschickt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.

Von dpa