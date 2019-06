Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein E-Bike-Dieb hat in Düsseldorf bei seiner Festnahme einen Polizisten verletzt. Zivilbeamte hätten den polizeibekannten 53-Jährigen auf frischer Tat ertappt, als er sich am Rheinufer mit einem 4000 Euro teuren E-Bike aus dem Staub machen wollte, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Düsseldorf berichtete.

Von dpa