Berlin (dpa) - Der Streamingdienst Netflix plant eine neue deutsche Serie - mit Komikerin Anke Engelke in der Hauptrolle. In «Das letzte Wort» soll die 53-Jährige eine Trauerrednerin spielen. Nach dem Tod ihres Mannes verliere die Figur den Glauben an ihre Arbeit und die Kontrolle über ihre Familie, kündigte Netflix am Mittwoch an.

Von dpa