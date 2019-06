Folgekosten des Steinkohlebergbaus höher als geplant

Essen (dpa) - Die Folgekosten des beendeten Steinkohlebergbaus im Ruhrgebiet und an der Saar fallen zunächst höher aus als geplant. Für das Abpumpen des Grubenwassers aus den stillgelegten Zechen und andere Maßnahmen müssten in diesem Jahr knapp 300 Millionen Euro aufgewendet werden, sagte der Vorstandsvorsitzende der RAG-Stiftung, Bernd Tönjes, am Donnerstag in Essen. Bisher hatte die Stiftung für die sogenannten Ewigkeitsaufgaben jährliche Kosten von 220 Millionen Euro veranschlagt. Die Stiftung muss dafür sorgen, dass diese Kosten nicht vom Steuerzahler übernommen werden müssen.

Von dpa