Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei hat auf einem Schaustellergelände in Düsseldorf einen gestohlenen Bagger im Wert von 150 000 Euro entdeckt und sichergestellt. Der Bagger sei von einer Baustelle in Dülmen verschwunden, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Von dpa