Demo-Warnung: «Fridays for Future»-Gruppe kritisiert Polizei

«Sowohl " Fridays for Future " als auch "Ende Gelände" sind Teil einer globalen Klimagerechtigkeitsbewegung», betonte «Fridays for Future» Köln. Die Polizei betreibe eine Spaltung, indem sie einerseits den friedlichen Protest der Schüler lobe und andererseits den zivilen Ungehorsam von «Ende Gelände» als illegal diffamiere. Unterstützung gab es von der Elternbewegung «Parents for Future»: «Wir arbeiten zusammen, mit unterschiedlichen Aktionsformen, jedoch vereint im Ziel», teilte «Parents for Future» am Donnerstag in Aachen mit.

Die Bewegung «Fridays for Future» hat für den 21. Juni zu einem internationalen Streiktag in Aachen aufgerufen. Am nächsten Tag wollen Schüler an einem Protestmarsch am Tagebau Garzweiler teilnehmen, der unter anderem von Greenpeace und dem BUND organisiert wird. Gleichzeitig hat das Aktionsbündnis «Ende Gelände» für die Zeit vom 19. bis 24. Juni Proteste mit Blockaden im Braunkohletagebau Garzweiler angekündigt.