Leipzig-Kooperation in Kritik: Paderborn bezieht Stellung

Beide Clubs hatten am Dienstag im Zuge des Wechsels von SCP-Manager Markus Krösche nach Leipzig ihre künftige Zusammenarbeit im sportlichen Bereich bekanntgegeben. Die große Aufregung um diesen Deal veranlasste die Paderborner, die geplante Kooperation auf der Vereinshomepage näher zu erläutern. «Inhaltlich zielt die Kooperation auf einen gegenseitigen Austausch über sportliche Entwicklungen, insbesondere im Bereich der Ausbildung von Spielern und der Fortbildung von Trainern ab. Dadurch soll es zu einem Know-How-Transfer in beide Richtungen kommen, der letztlich beiden Clubs hilft», hieß es in der Erklärung.

Die Möglichkeit von Spielerleihen sei besprochen worden, stehe aber «sicherlich nicht im Vordergrund». Ob es tatsächlich dazu kommen wird, sei «aktuell auch noch nicht abzusehen». «Unabhängig davon stehen wir natürlich in sportlicher Konkurrenz im Ligaspielbetrieb», teilte der SCP mit.