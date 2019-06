Fußball-Zweitligist Bochum bindet Talent Gyamfi

Bochum (dpa) - Das Fußball-Talent Maxwell Gyamfi rückt beim VfL Bochum in den Profi-Kader auf. Wie der Zweitligist am Donnerstag bekanntgab, hat der 19 Jahre alte Defensivspieler einen Vertag bis 2020 unterschrieben. Er ist seit 2017 für den Revierclub am Ball und kam in dieser Zeit zu 32 Pflichtspielen für die U19. «Maxwell Gyamfi ist in der Defensive variabel einsetzbar, er kann auf der Position des Innenverteidigers, rechten Verteidigers und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Seine Entwicklung war in den letzten Wochen positiv», kommentierte Sebastian Schindzielorz, VfL-Geschäftsführer Sport.

