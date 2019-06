Explodierte Gasflasche fliegt von Firmengelände auf Radler

Duisburg (dpa/lnw) - Ein Fahrradfahrer ist in Duisburg von einer umherfliegenden Gasflasche getroffen und schwer am Fuß verletzt worden. Die 25-Liter-Flasche war laut Polizei am Donnerstag auf dem Gelände eines Schrotthändlers explodiert, schoss dann durch den Druck durch das Firmentor und traf den 71-Jährigen, der mit einer Reisegruppe auf dem Rad unterwegs war. Danach durchschlug die Flasche einen Bauzaun und kam auf einem Gelände am Freihafen zum Halt.

Von dpa