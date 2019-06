Smartphones für die Polizei: Pilotprojekt in NRW gestartet

Dortmund (dpa/lnw) - Die Polizei in Dortmund ist ab sofort mit 90 Smartphones für ihre Beamten ausgestattet. Damit ist die Behörde Teil eines Pilotprojektes des Landes NRW, bei dem die mobile Kommunikation innerhalb der Polizei ausgebaut werden soll. «Es hat ja auch lange genug gedauert, aber damit werden wir im Bereich der mobilen Kommunikation die am besten ausgestattete Polizei Deutschlands sein», sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) bei der Vorstellung des Projekts am Freitag in Dortmund.

Von dpa