Voges gilt als experimentierfreudiger Innovator, der dem Schauspiel Dortmund weit über die Grenzen der Ruhrgebietsstadt Renommee verschafft hat. Er hat die Bühne zu einem Live-Spektakel gemacht, mit Elementen des Kinos, der Videokunst, Tonregie und Schnitttechnik.

Er wolle in Wien eine «Factory für Theaterkunst in ästhetischer und politischer Auseinandersetzung mit der Gegenwart» machen, kündigte er an. «Die Digitalisierung wird für mich eine wichtige Rolle spielen.»