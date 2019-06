Ein Angler hatte die Leiche laut Polizei am 2. Juni in den frühen Morgenstunden am Rheinufer in Rheinberg-Eversael entdeckt. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen hat die Polizei laut einer Sprecherin bislang nicht. Die Leiche des Mannes könnte auch schon länger im Fluss getrieben sein.

Der Tote war circa 1,68 Meter groß, trug einen rötlich-grauen Vollbart und war älter als 50 Jahre.