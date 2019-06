Containerbrand an Erkrather Schule aufgeklärt

Erkrath (dpa/lnw) - Ein Containerbrand an einer Realschule in Erkrath Ende April ist aufgeklärt. Ein 16 Jahre alter Schüler räumte in einer Vernehmung am Freitag ein, «den Containerbrand am 25.04.2019 als allein handelnder Täter fahrlässig verursacht zu haben», teilte die Polizei mit. Die Beamten wiesen darauf hin, dass dieses Feuer nach bisherigen Erkenntnissen in keinem Zusammenhang mit den zwei Erkrather Schulbränden der vergangenen Woche stehe. Diese hatten zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Zu diesen Bränden lagen den Ermittlern am Freitag laut Mitteilung «auch weiterhin noch keine konkreten Täterhinweise vor».

Von dpa