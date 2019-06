Trickbetrug an Senioren: Angeklagte legen Geständnisse ab

Das Paar soll Senioren in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen um mehr als eine halbe Million Euro betrogen haben. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrer Anklage neun Fälle aufgelistet, in denen Senioren Anfang des Jahres 2019 in Bielefeld und Hannover von dem Duo und bislang unbekannten Hintermännern im türkischen Izmir um hohe Geldsummen und Gold erleichtert wurden. Über ein Callcenter in Izmir rief die Bande dabei bei den Opfern an und setzte die älteren Menschen psychisch massiv unter Druck. Die Anrufer gaben sich dabei als Polizisten aus und warnten die Opfer vor angeblichen Betrügereien ihrer Banken oder vor Wohnungseinbrüchen.

Mit einem technischen Trick gaukelte die Bande dabei einen Anruf unter der Notrufnummer 110 vor. Die Opfer hoben dann aus Angst hohe Geldsummen ab, leerten Bankschließfächer und deponierten die Beute an verabredeten vermeintlich sicheren Stellen.