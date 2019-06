Messerstich bei Streit um Handyvertrag

Der Vater wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei bestand keine Lebensgefahr. Der 17-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Wegen mutmaßlichen Drogeneinflusses nahmen die Beamten eine Blutprobe des Jugendlichen. Er sei schon mehrfach «kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten» und habe die Tat während einer Vernehmung zugegeben, hieß es in der Mitteilung weiter. Eine Richterin ordnete am Freitag Untersuchungshaft wegen gefährlicher Körperverletzung an.