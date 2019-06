Düsseldorf (dpa/lnw) - Auf dem Weg in den Pfingsturlaub haben am Freitag viele Autofahrer auf der A1 in Richtung Norden und auf der A3 in Richtung Holland oder Süden im Stau gestanden. 424 Kilometer Stau meldete der WDR bis gegen 16.30 Uhr. Es habe viele mittelgroße Störungen gegeben, aber nichts wirklich Dramatisches. «Relativ normal vor Pfingsten und wie angekündigt», sagte eine Sprecherin der Polizei-Landesleitzentrale.

Nach einem Unfall mit fünf Fahrzeugen war die A3 Richtung Süden zwischen Leverkusen-Opladen und Leverkusen knapp zwei Stunden gesperrt. Ab 18.00 Uhr entspannte sich die Situation wie vom Landesbetrieb Straßen.NRW prognostiziert, die Staulänge sank bis nach 20.00 Uhr auf unter 100 Kilometer.

Schwerpunkte gab es unter anderem auf der Autobahn 1 von Dortmund in Richtung Euskirchen. Hier verloren Reisende auf mehr als 30 Kilometern im Stau und stockenden Verkehr mehr als eine Stunde. Wer über die A3 in Richtung der Niederlande fahren wollte, steckte schon hinter dem Kreuz Breitscheid bis Dinslaken in 20 Kilometern Stop-and-Go-Verkehr.

Die Deutsche Bahn hatte sich unter anderem mit Entlastungszügen an den Hauptreisetagen auf den Ansturm der Urlauber vorbereitet - an diesem Freitag, am Samstag und Montag. Wer flexibel ist, sollte auf weniger nachgefragte Reisezeiten ausweichen, riet die Bahn.

Der Rückreiseverkehr soll sich laut Prognose bereits ab Sonntagmittag bemerkbar machen. Laut ADAC Nordrhein könnte dieser bis in den schulfreien Dienstag dauern. Der ADAC empfiehlt deshalb, Fahrten sorgfältig vorzubereiten.