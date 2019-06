Briefmarkensammlung von Ex-Tengelmann-Chef: Unter den Hammer

Wiesbaden/Mülheim (dpa/lnw) - Ein Teil der größten und bedeutendsten Briefmarkensammlung aus Deutschland wird am Samstag (11.00 Uhr) versteigert: Zu den herausragenden Losen aus dem Besitz des ehemaligen Tengelmann-Chefs Erivan Haub zählt der «Baden-Fehldruck 9 Kreuzer» mit einem Startgebot von 800 000 Euro, wie das Heinrich Köhler Auktionshaus in Wiesbaden mitteilte. Diese Briefmarke soll kurz nach dem Start der Auktion in Wiesbaden aufgerufen werden.

Von dpa