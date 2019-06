Suche nach 18-Jährigem nach Badeunfall in der Weser

Minden (dpa/lnw) - Nach einem Badeunfall in der Weser in Minden sucht die Polizei nach einem verschwundenen 18-Jährigen. Der junge Mann aus Taiwan soll am Freitagabend in Höhe eines Rudervereins schwimmen gegangen und dabei abgetrieben sein. «Die Suche geht weiter», sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Demnach fehlt bisher jede Spur von dem Jugendlichen. Bereits am Freitag war bis Einbruch der Dunkelheit mit einem Hubschrauber, Booten und einem Rettungsschwimmer das Wasser nach dem 18-Jährigen abgesucht worden. Der Austauschschüler war mit einer rund 60-köpfigen Reisegruppe zu Gast in Minden.

Von dpa