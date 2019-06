Köln (dpa/lnw) - Köln gedenkt heute des NSU-Nagelbombenanschlags in der Keupstraße vor 15 Jahren. Geplant sind unter anderem eine Gedenkminute, ein Bühnenprogramm und eine Podiumsdiskussion. Das Gedenken wird von einem Streit um ein Mahnmal überlagert: Die Anwohner machen die Stadt dafür verantwortlich, dass der Siegerentwurf eines Wettbewerbs immer noch nicht umgesetzt worden ist.

Am 9. Juni 2004 hatten Mitglieder des «Nationalsozialistischen Untergrunds» ( NSU ) vor einem Friseursalon in der türkisch geprägten Keupstraße in Köln-Mülheim eine Nagelbombe gezündet. 22 Menschen wurden verletzt, vier davon schwer.

Danach ging die Polizei jahrelang davon aus, es mit einer Abrechnung in einem kriminellen türkischen Milieu zu tun zu haben. In Richtung Rechtsextremismus wurde nicht ermittelt, obwohl der Friseur Özcan Yildirim und viele andere Händler aus der Keupstraße von Anfang an davon überzeugt waren. Erst sieben Jahre später wurde deutlich, dass der NSU für die Tat verantwortlich war.