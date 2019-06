Viele Anwohner 15 Jahre nach NSU-Anschlag frustriert

Köln (dpa) - 15 Jahre nach dem Nagelbombenanschlag der Neonazi-Terrorzelle NSU in der Keupstraße in Köln-Mülheim sind dort viele Anwohner unzufrieden mit der Aufarbeitung. Das wurde am Sonntag bei einer Diskussionsveranstaltung zum 15. Jahrestag des Anschlags deutlich. So beklagte sich ein Mann, der bei dem Anschlag verletzt worden war, darüber, dass seine Stimme nicht gehört werde und niemanden interessiere.

Von dpa