Overath (dpa/lnw) - Zwei ausgebüxte Pferde sind in Overath im Rheinisch-Bergischen Kreis auf die Autobahn 4 gelaufen und dort ist zumindest eines der beiden Tiere mit Fahrzeugen zusammengestoßen. Dieses Pferd wurde bei dem Vorfall am Samstagabend so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Von dpa