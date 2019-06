Wasserfontäne: Betrunkene fährt mit Auto über Kirmes

Menden (dpa/lnw) - Eine betrunkene Autofahrerin ist über ein abgesperrtes Kirmesgelände in Menden gefahren und hat eine große Wasserfontäne verursacht. Als die Pfingstkirmes im Sauerland am Freitagabend aufgebaut wurde, soll die 20-Jährige etwa 300 Meter über den Platz gefahren sein. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, streifte sie dabei die Absperrungen einzelner Fahrgeschäfte und überfuhr die Wasserleitung eines Standrohrs - daraufhin schoss eine acht Meter hohe Wasserfontäne in die Luft.

Von dpa