Polizei erwischt Mann mit Springmesser und Schlagstock

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Die Bundespolizei hat am Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen Mann erwischt, der ein Einhandmesser, ein Springmesser, einen Teleskopschlagstock und eine kleine Menge Amphetamine dabei hatte. Der 38 Jahre alte Mann sei den Ermittlern während Schwerpunktkontrollen in Zügen und Bahnhöfen am Freitag und Samstag ins Netz gegangen, berichtete die Bundespolizei am Montag. Gegen ihn sei ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden.

Von dpa