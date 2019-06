Erwürgter Teenager: Urteil am Donnerstag erwartet

Während sich die Nebenkläger den Angaben zufolge dieser Forderung anschlossen, hat die Verteidigung des angeklagten Teenagers auf gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge plädiert und hält eine Haftstrafe von sechs Jahren für angemessen. Der Prozess findet aus Gründen des Jugendschutzes unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Im Oktober 2018 soll der damals 14-jährige Deutsche in Wenden den zwei Jahre älteren Mitschüler mit bloßen Händen erwürgt haben. Die Tat soll sich laut Anklage während der Unterrichtszeit in einem Waldstück nahe der Schule ereignet haben. Der Jüngere sei in den Älteren verliebt gewesen, aber von diesem zurückgewiesen worden. Es sei zum Streit und der Gewalteskalation gekommen. Zu Prozessbeginn im April hatte der heute 15-Jährige gestanden. Das Urteil soll voraussichtlich am kommenden Donnerstag fallen.