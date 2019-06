Ehemalige Bergleute demonstrieren vor Arbeitsagentur

Hintergrund sind die betriebsbedingten Kündigungen ihres ehemaligen Arbeitgebers RAG , wie ein Sprecher des Konzerns sagte. Nach dem Ende der Steinkohleförderung in Deutschland hatte RAG diese erstmals in seiner Konzern-Geschichte Ende Mai diesen Jahres ausgesprochen. Rund 200 Bergleute seien davon betroffen gewesen. Laut RAG hatten die Bergleute alle Angebote des Unternehmens ausgeschlagen, in einen anderen Job zu wechseln.