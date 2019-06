Straßenbahn kollidiert in Düsseldorf mit Lastwagen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei der Kollision einer Straßenbahn mit einem Lkw sind in Düsseldorf am Dienstagmittag nach Angaben der Feuerwehr vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei war der Lkw-Fahrer offenbar gegen 13.00 Uhr unberechtigt links abgebogen und vor die Bahn geraten. An der Straßenbahn entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100 000 Euro. Auch der Lastwagen wurde stark beschädigt.