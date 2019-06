Waschbär irritiert Autofahrer

Hagen (dpa/lnw) - Ein verirrter Waschbär hat auf einer Straße in Hagen für Durcheinander gesorgt. Die Einsatzkräfte seien am Dienstagnachmittag wegen «größeren Verkehrschaos» zur Herdecker Straße in der Ruhrgebiets-Stadt gerufen worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten entdeckten schließlich den auf der Fahrbahn herumirrenden Waschbär. Die Polizisten fingen das Tier ein und nahmen es mit zur Wache, dort holte ein Tierheim-Mitarbeiter den Waschbär schließlich ab. Auch in Düsseldorf gab es kürzlich Aufregung um einen Waschbär: Dort hatte ein verirrtes Tier Raucher in einem Hinterhof erschreckt und wurde von der Feuerwehr mit einem Kescher gefangen.

Von dpa