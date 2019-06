91-Jähriger nach tödlichem Auto-Unfall vor Gericht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Neun Monate nach einem tödlichen Autounfall muss sich heute ein 91-Jähriger wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Er soll im vergangenen September in Düsseldorf in einer Tempo-30-Zone beim Abbiegen eine 69 Jahre alte Fußgängerin übersehen, sie mit seiner Limousine erfasst und getötet haben. Der Hund der Spaziergängerin überlebte verletzt und kam in eine Tierklinik.

Von dpa