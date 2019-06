Bielefeld (dpa) - Der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes (DRB), Jens Gnisa, sieht die «Clan-Kriminalität» auch als Ergebnis integrationspolitischer Versäumnisse. In einem Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden «Neuen Westfälischen» sagte Gnisa, arabischstämmige Großfamilien seien «nicht als Kriminelle in unser Land gekommen».

Von dpa