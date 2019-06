Dinslaken (dpa/lnw) - An einem Bahnübergang in Dinslaken (Kreis Wesel) ist am Dienstagabend ein Mann von einem ICE erfasst worden. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Die Bahnstrecke zwischen Wesel und Oberhausen war in beide Richtungen für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Von dpa