Zeitung: NRW-Grüne wollen für mögliche Wahl-Erfolge schulen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Grünen in Nordrhein-Westfalen wollen sich mit Schulungen für Mitglieder auf mögliche Erfolge bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr rüsten. «Die Ergebnisse bei der Europawahl sind vor allem ein Hinweis auf unser Potenzial. Dieses Potenzial liegt aber weit über dem, was wir bisher kannten», sagte Landespartei-Chef Felix Banaszak der «WAZ» (Mittwoch-Ausgabe). Die Grünen erreichten bei den Wahlen zum Europa-Parlament im Mai in NRW 23,2 Prozent und waren damit zweitstärkste Kraft.

Von dpa