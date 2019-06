Kommunalschulden in Nordrhein-Westfalen weiter hoch

Höher als in Nordrhein-Westfalen war die kommunale Pro-Kopf-Verschuldung 2018 nur im Saarland mit 3360 Euro und in Rheinland-Pfalz mit 2946 Euro. Die niedrigste Verschuldung wiesen die Kommunen in Baden-Württemberg mit 491 Euro je Einwohner auf. Für die Studie für die bundeseigene Förderbank KfW hatte Zahlen des Statistischen Bundesamtes ausgewertet.