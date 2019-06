Brand in Mönchengladbach: Einschränkungen für Pendler

Das Feuer war am Morgen in einem Gebäudekomplex ausgebrochen, in dem neben der Schreinerei noch weitere Betriebe untergebracht sind. Die Feuerwehr war nach Angaben des Sprechers mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Das Ende des Einsatzes war am Mittwochmorgen noch nicht abzusehen.