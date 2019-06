Schulministerin Gebauer besucht Grundschule nach Brand

Erkrath (dpa/lnw) - NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat sich betroffen von dem Ausmaß der Brandschäden an einer Grundschule in Erkrath bei Düsseldorf gezeigt. «Es ist ein großer Schock für die Schülerinnen und Schüler der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Sandheide in Erkrath, dass durch den verheerenden Großbrand nicht nur ihr Schulgebäude, sondern auch viele persönliche Dinge und Erinnerungen verloren gingen», sagte Gebauer bei einem Besuch des Brandortes am Mittwochmorgen.

Von dpa