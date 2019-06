Großbrand in Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Wegen der enormen Hitzeentwicklung bei einem Großbrand in einer Mönchengladbacher Schreinerei haben zehn Bewohner aus umliegenden Häusern ihre Wohnungen verlassen müssen. Bis auf verkohlte Fensterrahmen und geplatzte Scheiben ist nach Angaben der Feuerwehr an diesen Wohnhäusern kein größerer Schaden entstanden, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Die Löscharbeiten noch könnten noch bis Donnerstagmorgen dauern, hieß es weiter. Ein Abbruchunternehmen sollte am Mittwoch Wände der Brandruine einreißen, damit die Einsatzkräfte Brandnester löschen könnten.

Von dpa