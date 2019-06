Polanski wird Talent-Trainer bei Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Der ehemalige Fußballprofi Eugen Polanski übernimmt zur Spielzeit 2019/20 eine neue Rolle beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Der 33-Jährige wird Trainer im sogenannten Übergangsbereich zur Lizenzmannschaft. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Polanski arbeitet künftig an der Schnittstelle zwischen Profis und Nachwuchs. Er wird in dieser Funktion Nachfolger von Otto Addo, der nach zwei Jahren in Mönchengladbach zu Borussia Dortmund wechselt.

Von dpa