Duisburg (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in einem Duisburger Mehrfamilienhaus sind 18 Menschen verletzt worden. Der Brand sei in einer der Wohnungen ausgebrochen, berichtete die Polizei am Mittwoch. 17 Menschen wurden leicht, ein 35 Jahre alter Mann schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Ein Sachverständiger soll nun die Brandursache ermitteln.

Von dpa