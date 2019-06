Wuppertal (dpa/lnw) - Ein 13 Monate altes Kleinkind ist in Wuppertal nach einem Sturz aus einem Fenster im dritten Stock gestorben. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Wieso der Junge aus dem Fenster in einem Wohnhaus stürzte, war weiterhin nicht bekannt. «Wir müssen die Ermittlungen der Kriminalpolizei abwarten», sagte der Sprecher.

Von dpa