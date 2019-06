Akkurat gezählt: Amtliches Ergebnis der EU-Wahl liegt vor

Düsseldorf (dpa/lnw) - Jetzt ist es amtlich: In den Wahllokalen Nordrhein-Westfalens wurde bei der Europawahl im vergangenen Monat penibel gezählt. «Das endgültige Wahlergebnis weicht nur unbedeutend von dem in der Wahlnacht ermittelten vorläufigen Ergebnis ab», teilte der Landeswahlleiter am Mittwoch in Düsseldorf mit. Es gebe «geringfügige Korrekturen», aber keinerlei prozentuale Abweichungen bei den Parteien.

Von dpa