Mutter des toten Babys Leo bestreitet jede Mitschuld

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Mutter des ermordeten Babys Leo hat vor Gericht in Düsseldorf jede Mitschuld an der Tat ihres Ex-Mannes bestritten. Sie habe in der Nacht, als ihr Kind umgebracht wurde, im Nebenzimmer geschlafen und nichts davon mitbekommen, ließ die Angeklagte am Donnerstag über ihren Anwalt erklären. Die Justiz bemüht sich knapp vier Jahre nach der Tat im dritten Anlauf darum, die Verantwortung der Mutter zu klären.

Von dpa