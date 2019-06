Laschet: Wünsche mir engagierte deutsche Antwort auf Macron

«Man muss nicht jede Position von Macron übernehmen, aber von seiner Leidenschaft könnten wir in Deutschland durchaus mehr haben», sagte er. «Deutschland und Frankreich sollten sich aktuell als Motor der Erneuerung Europas verstehen.» Als Beispiel für gute Ideen Macrons nannte er eine gemeinsame Grenzpolizei. «Auch die Idee eines Europäischen Rates für Innere Sicherheit erscheint mir bedenkenswert.»

Macron hatte seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 wiederholt große Reformvorschläge für die Europäische Union vorgelegt.

Mit Blick auf die anstehende Besetzung des Chefpostens der EU-Kommission verteidigte Laschet das von Macron kritisierte Prinzip der Spitzenkandidaten. «Die Bürger entscheiden mit ihrer Stimme, wer an der Spitze der Kommission steht. Dieses Prinzip darf nicht einfach aufgekündigt werden, sonst schwächt man die europäische Demokratie.» Die Union will in Brüssel ihren Spitzenkandidaten bei der Europawahl, Manfred Weber, als Kommissionschef durchsetzen.

Laschet reist am Donnerstag und Freitag als Bevollmächtigter der Bundesrepublik für die deutsch-französische Kultur-Zusammenarbeit nach Frankreich.